Беларусь стала локомотивом роста сельхозпроизводства в ЕАЭС

Работать на совесть, повышая не только производительность, но и уровень выпускаемой продукции. На это ориентировал глава государства всех и каждого белоруса в начале 2024-го, объявляя его Годом качества. А уже сегодня можно с уверенностью сказать: люди слышат своего лидера. Об этом свидетельствуют даже данные Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стала локомотивом роста сельхозпроизводства в Евразийском экономическом союзе в первом полугодии 2024-го. И хотя положительные тенденции прослеживаются во многих государствах объединения, именно Беларусь занимает лидирующую позицию.

Так, рост производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране в январе – июне составил более 10 %. Армения прибавила 4 %, Казахстан и Кыргызстан – почти по 3,5 %, а Россия – 0,2 %. Что касается общих показателей по ЕАЭС, то в сравнении с первым полугодием 2023 года, рост сельхозпроизводства составил 2 %.