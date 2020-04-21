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О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск

21 апреля 2020 20:06
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Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка». Здесь с февраля полностью перестроили работу и наладили производство масок, халатов и других очень нужных сейчас средств защиты.

О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -1
О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -2

Напомним, полторы-две недели назад правительству были даны жесткие поручения – удовлетворить массовый спрос на эту продукцию. Все это время за процессом постоянно следили ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна.

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Отметим, сам Александр Лукашенко тоже обещал посетить одно из таких производств. Сегодня очевидно: есть вопросы, которые наш Президент держит на личном контроле. И вот как решается один из них, как раз в Бобруйске и показали главе государства.

Обо всем по прядку корреспондент Дмитрий Анисовец.

Швея Елена Колесникович на бобруйской «Славянке» вот уже 15-й год. Примером в свое время стала мама Галина Сушко. В ее трудовой книжке – без малого 40 лет стажа. Про работу в режиме «лайт» здесь давно забыли: график смены – 12 часов, вместо положенных 8. В субботу тоже приходят. А что поделать!? Время нынче такое.

О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -4

Елена Колесникович, швея предприятия «Славянка»:
Мы стараемся для страны, чтобы всю страну обеспечить масками. В первую очередь, надо обеспечить медиков, потому что они спасают наши жизни. Мы стараемся, выполняем норму, даже бывает и больше выполняем, чтобы все было хорошо. Чтобы наша страна ушла от этой эпидемии.

О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -6

Галина Сушко, швея предприятия «Славянка»:
Буквально мы за неделю научились, а теперь как орешки щелкаем. С пониманием относимся. Где-то я подскажу ей, помогу, где-то она мне поможет. А что делать, надо друг другу помогать.

О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -8
О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -9

То, что Президент посетит масочное производство, ни для кого не было секретом. На прошлой неделе он говорил об этом публично и давал соответствующие поручения правительству: обеспечить возросший спрос на средства защиты.

Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна.

Президент также обещал посетить одно из предприятий. Безусловно, это самый эффективный контроль. И вот сегодня в Бобруйске проверил, как налажено производство самого необходимого для врачей, больниц, населения.

«Россияне отказались с нами работать». Александр Лукашенко обратил внимание на возделывание гречихи в Могилёвском районе

О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -11

Результат налицо. На предприятиях заговорили об излишках. Но прежде, чем погрузиться в достижения и объемы «Славянки» и Беллегпрома, Александр Лукашенко по прилету поинтересовался у губернатора области положением дел в сельском хозяйстве. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.

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О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск -13
# Рабочая поездка Президента # Дмитрий Анисовец # Леонид Заяц

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