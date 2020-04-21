О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск

Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка». Здесь с февраля полностью перестроили работу и наладили производство масок, халатов и других очень нужных сейчас средств защиты.

Напомним, полторы-две недели назад правительству были даны жесткие поручения – удовлетворить массовый спрос на эту продукцию. Все это время за процессом постоянно следили ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна. Читайте также: Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе» «Предприятие можно брать за образец». Игорь Сергеенко оценил перепрофилирование «Свитанка» на выпуск масок Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок Отметим, сам Александр Лукашенко тоже обещал посетить одно из таких производств. Сегодня очевидно: есть вопросы, которые наш Президент держит на личном контроле. И вот как решается один из них, как раз в Бобруйске и показали главе государства. Обо всем по прядку корреспондент Дмитрий Анисовец. Швея Елена Колесникович на бобруйской «Славянке» вот уже 15-й год. Примером в свое время стала мама Галина Сушко. В ее трудовой книжке – без малого 40 лет стажа. Про работу в режиме «лайт» здесь давно забыли: график смены – 12 часов, вместо положенных 8. В субботу тоже приходят. А что поделать!? Время нынче такое.

Елена Колесникович, швея предприятия «Славянка»:

Мы стараемся для страны, чтобы всю страну обеспечить масками. В первую очередь, надо обеспечить медиков, потому что они спасают наши жизни. Мы стараемся, выполняем норму, даже бывает и больше выполняем, чтобы все было хорошо. Чтобы наша страна ушла от этой эпидемии.

Галина Сушко, швея предприятия «Славянка»:

Буквально мы за неделю научились, а теперь как орешки щелкаем. С пониманием относимся. Где-то я подскажу ей, помогу, где-то она мне поможет. А что делать, надо друг другу помогать.