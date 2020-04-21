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«Россияне отказались с нами работать». Александр Лукашенко обратил внимание на возделывание гречихи в Могилёвском районе

21 апреля 2020 11:27
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Новости Беларуси. Прогнозные показатели социально-экономического развития регионов должны быть выполнены без каких-либо условий. Такое требование высказал 21 апреля Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Могилёвскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

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«Россияне отказались с нами работать». Александр Лукашенко обратил внимание на возделывание гречихи в Могилёвском районе-1

Прибыв в Бобруйск, Президент в первую очередь поинтересовался у губернатора области положением дел в сельском хозяйстве. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.   

«Россияне отказались с нами работать». Александр Лукашенко обратил внимание на возделывание гречихи в Могилёвском районе-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там она лучше произрастает, чем у нас. Пускай будет меньше урожайность, но больше посеем и возьмем.

Обратите внимание (это всех касается, надо губернаторов предупредить) дефицит влаги. В некоторые низкие места, куда ты знаешь, мы не можем влезть даже в Гомельской области, не говоря о Могилевщине. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать, разодрать, как в деревне говорят, разорвать этот дерн.   

«Россияне отказались с нами работать». Александр Лукашенко обратил внимание на возделывание гречихи в Могилёвском районе-7

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

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