Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!

Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка».

Знакомясь с производством средств индивидуальной защиты, Президент побывал в нескольких цехах «Славянки». Кроме масок, здесь освоили еще комбинезоны, бахилы и шапки. Выпуск защитных костюмов, а это больше 1000 штук в день, уже в ближайшие дни увеличат в два раза.

Изготовление ажиотажного товара на злобу дня – это прекрасно, но швея все-таки должна заниматься более сложными вещами.