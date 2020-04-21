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Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!

21 апреля 2020 17:11
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Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка».

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!-1

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!-3

Знакомясь с производством средств индивидуальной защиты, Президент побывал в нескольких цехах «Славянки». Кроме масок, здесь освоили еще комбинезоны, бахилы и шапки. Выпуск защитных костюмов, а это больше 1000 штук в день, уже в ближайшие дни увеличат в два раза.

Изготовление ажиотажного товара на злобу дня – это прекрасно, но швея все-таки должна заниматься более сложными вещами.

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!-6

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Шьете эти маски, а потом надо будет более сложную одежду шить.

– Мы справимся.

Александр Лукашенко:
Не забудете, что надо более сложную.

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!-11

С более сложной и востребованной продукцией на «Славянке» тоже справляются. Президент успел и это оценить.

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!-14

Александр Лукашенко:   
Ребята, снимите, смотрите, я буду носить это. Деньги не надо платить, потому что прорекламировал же.

Кроме того, Президент уже традиционно пообщался с работниками предприятия.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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