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Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

15 апреля 2020 18:56
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Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетил «Милавицу».

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок-1

Здесь также сейчас отшивают защитные средства для повседневного использования. Новая продукция пользуются популярностью, соответствует ценовым параметрам.

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас порядка 27 предприятий самых крупных переориентировались и осуществляют выпуск медицинских масок. В рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено порядка 70 предприятий частных, небольших. То есть все, кто может и знает, как подходить к швейной машинке, получают соответствующие заказы и осуществляют пошив масок, которые востребованы на рынке нашей страны.

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок-7

Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок-9

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# Коронавирус # Экономика # Игорь Петришенко # Фотофакт

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