Игорь Петришенко, посещая «Милавицу»: У нас около 27 самых крупных предприятий переориентировались на выпуск масок

Новости Беларуси. Всего около 100 предприятий переориентировались на выпуск масок. Об этом рассказал вице-премер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посетил «Милавицу».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас порядка 27 предприятий самых крупных переориентировались и осуществляют выпуск медицинских масок. В рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено порядка 70 предприятий частных, небольших. То есть все, кто может и знает, как подходить к швейной машинке, получают соответствующие заказы и осуществляют пошив масок, которые востребованы на рынке нашей страны.