«Работы очень много. Люди могут приходить в 4 утра». Белорусские швеи рассказали, как отшивают тысячи масок

Новости Беларуси. На бобруйском предприятии «Славянка» поначалу пошивом средств защиты занимались всего две бригады, сейчас все шесть цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно – продукция востребована, логично – зарплаты подросли. Говорят, доходы швей (а их сейчас более тысячи) выросли втрое.

Лилия Кардымон, начальник швейного цеха предприятия «Славянка»:

Работы, конечно, очень много. Люди могут приходить очень рано, часа в 4 утра. Кто-то рано приходит утром, кто-то остается позже – до 7-8 часов вечера. Сначала было сложновато, потому что прошить пальто, толщина ткани – моторика рук настроена на одно, на одну толщину, а масочки очень тоненькие. Одной работнице за смену нужно взять в руки 240 штук. То есть в этом были сложности. Но ничего, люди быстро привыкли и стараются. «Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

Да, работа трудная, кропотливая и требует усидчивости и терпения. Предприятие производит 200 тысяч масок в день. А начинали с 20 тысяч. Часть отправляют по больницам, часть – по аптекам. Оборудование перенастроили буквально за полсмены. Приноровились к непростым условиям и даже свои лайфхаки, чтобы было полегче, разработали.

Делаем вот такие подручные средства для того, чтобы как-то усовершенствовать и ускорить процесс выпуска масок. Вот, сложили, застрочила один срез, перевернула, застрочила второй. Получается вот такая заготовочка.

Когда запускали новое производство, с заказами справлялись сами. Но спрос вырос, рук стало не хватать. В ход пошел аутсорсинг. С десяток сторонних предприятий сейчас работают подрядчиками швейной фабрики. Крой, комплектация, технологии соблюдаются строго. Помогают и студенты.