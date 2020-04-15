Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»

Новости Беларуси. Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое из этих предприятий известно своими коллекциями одежды, но теперь у них появились новые хиты продаж.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Два предприятия Солигорска очень ответственно, патриотично относятся к выполнению своих задач. Коллективы работают фактически на пределе, но, тем не менее, находят способы, находят пути, находят варианты для того, чтобы выпускать как можно больше этих изделий, которые действительно необходимы стране, необходимы народу, необходимы врачам, которые выполняют задачи лечения. Эта задача в нынешней обстановке, наверное, является самой важной и актуальной.