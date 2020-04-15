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Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»

15 апреля 2020 18:24
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Новости Беларуси. Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое из этих предприятий известно своими коллекциями одежды, но теперь у них появились новые хиты продаж.

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи

Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»-1

Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»-3

Оценить ситуацию на месте приехал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По поручению Президента должностные лица проводят мониторинг, контролируют выполнение поручения.

Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»-6

Андрей Равков, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Два предприятия Солигорска очень ответственно, патриотично относятся к выполнению своих задач. Коллективы работают фактически на пределе, но, тем не менее, находят способы, находят пути, находят варианты для того, чтобы выпускать как можно больше этих изделий, которые действительно необходимы стране, необходимы народу, необходимы врачам, которые выполняют задачи лечения. Эта задача в нынешней обстановке, наверное, является самой важной и актуальной.

Андрей Равков о производстве масок на предприятии «Калинка»: «Коллективы работают фактически на пределе»-9

# Коронавирус # Экономика # Андрей Равков # Фотофакт

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