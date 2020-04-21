Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей

Об экономике Могилевской области губернатор Леонид Заяц докладывал Президенту и в стенах предприятия. По итогам первого квартала регион идет на третьем месте. При этом пока не выполняются три показателя: ВРП, производительность труда и экспорт услуг. Несмотря ни на что, послаблений к Могилевской области никаких, в том числе и в борьбе с набившим оскомину коронавирусом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда рост пошел у нас пневмоний, когда пошел рост – это естественно – «ковидовцев» этих, тогда я губернаторов подключил. Каждое утро должен быть штаб у тебя. Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я тут не в упрек говорю, но окружили же. Средства массовой информации, все люди… Сидишь перед экраном, плакать хочется – как они берегут этих врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они это и делают.

Спрос должен быть со всех, нельзя расслабляться. Закончится все это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей. Врачи должны только лечить. Я пятый раз это повторяю. А губернатор и вся система власти, и вертикаль власти – мы им должны сейчас помочь.

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