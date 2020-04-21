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«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

21 апреля 2020 19:23
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Новости Беларуси. Шить защитные средства на бобруйском предприятии «Славянка» многие учились с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои ходовые товары – пальто, платья, куртки, плащи, костюмы – предприятие отложило еще в середине февраля. В то время в Беларуси о коронавирусе только перешептывались.

«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок-1

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Именно тогда белорусские маркетологи смекнули, изучили ситуацию и в корне пересмотрели производство. Да, рискованно. Но в нынешнее время выбирать не приходится – все или ничего.

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«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок-3
«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок-4
«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок-5

Теймураз Бочоришвили, директор предприятия «Славянка»:
В феврале было принято решение о перестройке предприятия на производство защитных масок. Это произошло очень быстро. Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп и необходимо было очень быстро удовлетворить возросший ажиотажный спрос.

В феврале мы произвели около 1 миллиона масок, в марте – уже 3 миллиона. Конечно, сегодня все предприятие на 100 % выпускает такую необходимую стране продукцию.

Напомним, 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск.

«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок-7
# Коронавирус # Дмитрий Анисовец

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