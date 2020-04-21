«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

Новости Беларуси. Шить защитные средства на бобруйском предприятии «Славянка» многие учились с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои ходовые товары – пальто, платья, куртки, плащи, костюмы – предприятие отложило еще в середине февраля. В то время в Беларуси о коронавирусе только перешептывались.

Дмитрий Анисовец, корреспондент: Именно тогда белорусские маркетологи смекнули, изучили ситуацию и в корне пересмотрели производство. Да, рискованно. Но в нынешнее время выбирать не приходится – все или ничего.

Теймураз Бочоришвили, директор предприятия «Славянка»:

В феврале было принято решение о перестройке предприятия на производство защитных масок. Это произошло очень быстро. Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп и необходимо было очень быстро удовлетворить возросший ажиотажный спрос.

В феврале мы произвели около 1 миллиона масок, в марте – уже 3 миллиона. Конечно, сегодня все предприятие на 100 % выпускает такую необходимую стране продукцию.