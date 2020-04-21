Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в цехах предприятия «Славянка» и пообщался с коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответил Президент и на вопросы работников.

На предложение руководства «Славянки» начать поставки продукции на экспорт Президент сразу расставил акценты: если есть излишки, то помочь другим странам мы просто обязаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В аптеках все, что необходимо, есть. И запас есть? И излишнее уже есть?

Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:

И запасы есть, и излишнее.

Александр Лукашенко:

Люди наелись, не покупают.

Леонид Заяц:

20 тысяч – расход в день.

Александр Лукашенко:

Но это ничто. 470 тысяч область шьет? Полмиллиона шьет, 20 тысяч расходуете. Надо продавать, если есть спрос. Потому что ты накопишь это все, и оно сгниет, мыши съедят с крысами. У тебя же просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям.

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