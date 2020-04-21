Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»

21 апреля 2020 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в цехах предприятия «Славянка» и пообщался с коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответил Президент и на вопросы работников.

Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»-1

На предложение руководства «Славянки» начать поставки продукции на экспорт Президент сразу расставил акценты: если есть излишки, то помочь другим странам мы просто обязаны.

Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
В аптеках все, что необходимо, есть. И запас есть? И излишнее уже есть?

Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»-7

Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:
И запасы есть, и излишнее.

Александр Лукашенко:
Люди наелись, не покупают.

Леонид Заяц:
20 тысяч – расход в день.

Александр Лукашенко:
Но это ничто. 470 тысяч область шьет? Полмиллиона шьет, 20 тысяч расходуете. Надо продавать, если есть спрос. Потому что ты накопишь это все, и оно сгниет, мыши съедят с крысами. У тебя же просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает»

«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!

Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»-10

Александр Лукашенко: «Просят россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям»-12

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс
21 апреля 2020 18:48

Белорусские школьники вернулись к обучению спустя три недели. Показываем, как идёт процесс

Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей
21 апреля 2020 18:22

Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!
21 апреля 2020 17:11

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка»: Ребята, снимите. Смотрите, я буду носить это!