Кочанова: на полях III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума заключено порядка 20 соглашений
Два дня и контракты на общую сумму свыше 260 миллионов рублей. Порядка 20 соглашений заключено на полях III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пленарном заседании в Витебске заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Договоренности, закрепленные на бумаге, получат практическую реализацию, что поспособствует расширению сотрудничества между Минском и Ташкентом. В полном соответствии с духом итоговых деклараций предыдущих форумов уже создаются совместные предприятия фармацевтики, успешно реализуются кооперационные проекты в легкой промышленности, запущено производство мяса птицы в Ташкентской области.
Ближе познакомиться с достижениями обеих стран сенаторы могли 3 сентября на выставке достижений народного хозяйства регионов Беларуси и Узбекистана. Она развернулась в самом центре северной столицы. На стендах – последние разработки в сферах медицины, промышленности, образования и культуры двух стран. Удивляли посетителей и национальным колоритом: традиционными нарядами и блюдами.
Почему узбекские ягоды, орехи, фрукты такие вкусные?
Марлен Сулейманов, экспортный менеджер агентства по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана:
В первую очередь, это климат. Климат нам позволяет. А во-вторых, это наши технологии. В-третьих, мы испокон веков производили нашу продукцию. Уже с давних времен это все налажено. Тем самым мы до сих пор, по сей день, стараемся поддерживать то же качество.
Длобар Зуфарова, советник Ассоциации предприятий по переработке кожевенного, пушно-мехового сырья и шерсти «Узчармсаноат» Узбекистана:
Очень близкие и активные связи с Беларусью. Это наши друзья. У нас есть совместные проекты, предприятия, учебные программы. Мы работаем не только как предприятие с предприятием. Также работают наши научные центры и институты. Мы готовим кадры совместно.
Перед странами стоит задача – достичь товарооборота в 1 миллиард долларов. Одним из конкретных направлений работы является ускорение процедур сертификации продукции, принятие соглашения о взаимном признании результатов испытаний и оценки соответствия.
Как отметила Наталья Кочанова, сегодня принципиально важно, чтобы инициативы, озвученные главами государств еще в 2024-м, а также достигнутые договоренности и условия сотрудничества выполнялись. Речь о создании совместных производств в области деревообработки, кооперационных проектов, машиностроении, кабельно-проводниковой промышленности, фармацевтике.