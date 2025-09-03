Кочанова: на полях III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума заключено порядка 20 соглашений

Два дня и контракты на общую сумму свыше 260 миллионов рублей. Порядка 20 соглашений заключено на полях III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пленарном заседании в Витебске заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Договоренности, закрепленные на бумаге, получат практическую реализацию, что поспособствует расширению сотрудничества между Минском и Ташкентом. В полном соответствии с духом итоговых деклараций предыдущих форумов уже создаются совместные предприятия фармацевтики, успешно реализуются кооперационные проекты в легкой промышленности, запущено производство мяса птицы в Ташкентской области. Ближе познакомиться с достижениями обеих стран сенаторы могли 3 сентября на выставке достижений народного хозяйства регионов Беларуси и Узбекистана. Она развернулась в самом центре северной столицы. На стендах – последние разработки в сферах медицины, промышленности, образования и культуры двух стран. Удивляли посетителей и национальным колоритом: традиционными нарядами и блюдами.

Почему узбекские ягоды, орехи, фрукты такие вкусные? Марлен Сулейманов, экспортный менеджер агентства по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана:

В первую очередь, это климат. Климат нам позволяет. А во-вторых, это наши технологии. В-третьих, мы испокон веков производили нашу продукцию. Уже с давних времен это все налажено. Тем самым мы до сих пор, по сей день, стараемся поддерживать то же качество.