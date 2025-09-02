Леди приближают товарооборот к миллиарду! Как проходит Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум?

Беларусь и Узбекистан – как пример создания уникального сообщества, которое всего за 3 года показывает результаты, сопоставимые с масштабом крупных деловых конгрессов. И это женский Белорусско-Узбекский бизнес-форум, который в эти дни принимает Витебск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка довольно молодая, но уже впечатляет достигнутыми договоренностями и суммами контрактов. В прошлом году приблизились к 50 миллионам долларов. По предварительным оценкам, в 2025 году ожидается более внушительный объем сделок. Все это приближает товарооборот между нашими странами к заветному миллиарду долларов, на который ориентирует наш Президент. О красивом форуме с женским лицом и деловой хваткой. Алеся Иванова.

Вот так – с рушником и караваем – как и полагается гостеприимным белорусам, на Витебской земле встречали Высоко гостя. Визит парламентской делегации Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой – повод не только укрепить уже выстроенные годами дружеские связи, но и наметить новые горизонты сотрудничества. А их, к слову, немало. Но сперва о том, что объединяло наши народы еще много лет назад, – общая Победа над нацизмом. Цветы и венки – к главному памятному мемориалу Витебска.

В рамках двухдневного визита парламентской делегации Узбекистана – большая деловая программа. Женский бизнес-форум – место, где налаживают контакты и заключают выгодные контракты. А еще площадка для укрепления торгово-экономических связей. Сегодня перед странами стоит задача достичь миллиардного товарооборота. Приблизиться к заветным показателям помогут в том числе подписанные в рамках форума дорожная карта и протокол к меморандуму о сотрудничестве между Беларусью и Узбекистаном.

Орал Атаниязова, заместитель председателя Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Узбекистана:

Вот в моей сфере, в которой я работаю, около пяти различных государственных нормативных документов в соглашении, договоров, в рамках которых проходят и совместные обоюдные признание дипломов высшего образования, обоюдное признание защищенных диссертаций, созданы конкурсы научных проектов по различным отраслям, и на сегодня более 18 вузов Беларуси сотрудничают с более 30 вузами Узбекистана. Это очень большая программа. Здравоохранение. Конечно, перед нами оба президента поставили задачу большого обмена в отношении здравоохранения. И нас впечатляет, как развивается материнская смертность Беларуси – она на нуле. И это значит, что у вас имеются очень хорошие методы и стратегии, методики, механизмы. И для нас это тоже пример, где перенять.

За годы сотрудничества Беларусь и Узбекистан наладили прочные контакты в разных сферах. Приоритетным направлением остается промышленная кооперация. Узбекистан обладает значительными преимуществами в виде сырьевой базы, в частности, хлопка и хлопковой пряжи. Беларусь же предлагает свою развитую конструкторскую и дизайнерскую школу, а также систему подготовки квалифицированных технологов. Беларусь и Узбекистан проработали вопрос о создании совместного производства в области легпрома.