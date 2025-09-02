Беларусь и Узбекистан проработали вопрос о создании совместного производства в области легпрома

Беларусь и Узбекистан – как пример создания уникального сообщества, которое всего за 3 года показывает результаты, сопоставимые с масштабом крупных деловых конгрессов.

И это женский Белорусско-Узбекский бизнес-форум, который в эти дни принимает Витебск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка довольно молодая, но уже впечатляет достигнутыми договоренностями и суммами контрактов. В прошлом году приблизились к 50 миллионам долларов.

Цель – выявить точки соприкосновения для усиления экспортного потенциала двух стран, в том числе на рынки дальней дуги. Ближе познакомиться с белорусскими достижениями в легпроме узбекская делегация смогла на выставке трикотажа и кожевенных изделий от ведущих предприятий страны. Проработали и вопрос создания совместного промышленного производства на территории Узбекистана.