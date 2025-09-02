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Беларусь и Узбекистан проработали вопрос о создании совместного производства в области легпрома

02 сентября 2025 18:38
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Беларусь и Узбекистан – как пример создания уникального сообщества, которое всего за 3 года показывает результаты, сопоставимые с масштабом крупных деловых конгрессов.

И это женский Белорусско-Узбекский бизнес-форум, который в эти дни принимает Витебск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка довольно молодая, но уже впечатляет достигнутыми договоренностями и суммами контрактов. В прошлом году приблизились к 50 миллионам долларов.

Цель – выявить точки соприкосновения для усиления экспортного потенциала двух стран, в том числе на рынки дальней дуги. Ближе познакомиться с белорусскими достижениями в легпроме узбекская делегация смогла на выставке трикотажа и кожевенных изделий от ведущих предприятий страны. Проработали и вопрос создания совместного промышленного производства на территории Узбекистана.

Беларусь и Узбекистан проработали вопрос о создании совместного производства в области легпрома-2

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы будем рассматривать возможное создание совместного предприятия по переработке овчины, каракуля, меха, потому что мы видим, что в Узбекистане действительно овец много. Сегодня, как таковых производств, не так много по переработке. Там миллионы штук вот этих шкур на самом деле вырабатывается, но до конца, до готового вида не доходит.

Леди приближают товарооборот к миллиарду! Как проходит Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум?

# Татьяна Лугина # Беларусь-Узбекистан

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