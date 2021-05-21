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Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров

21 мая 2021 17:19
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Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активнее надо работать и с Китаем. Огромный рынок с огромными возможностями.

Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. Ну вы знаете, что Китайская Народная Республика всегда проявляла и будет проявлять интерес к нашему союзу. Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что, в отличие от других союзов и стран, Китай открыт для нас. Мы это ощущаем, находясь гораздо дальше, чем, допустим, Казахстан и Кыргызстан от Китая. Китай открывается. Поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли.

Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров-4

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# Беларусь-Китай # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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