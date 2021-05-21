Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. Ну вы знаете, что Китайская Народная Республика всегда проявляла и будет проявлять интерес к нашему союзу. Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что, в отличие от других союзов и стран, Китай открыт для нас. Мы это ощущаем, находясь гораздо дальше, чем, допустим, Казахстан и Кыргызстан от Китая. Китай открывается. Поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли.