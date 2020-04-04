Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Новости мира. Каким станет мир после пандемии коронавируса, и не попытаются ли глобальные игроки извлечь пользу из ситуации? О переделе мира и современной геополитике – в эфире телеканала «Мир» вышло интервью с белорусским Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные издания цитируют высказывания Александра Лукашенко. Глава государства рассказал, почему Беларусь не пошла по пути карантина и почему, на его взгляд, так важно сохранить работу производств. Мир столкнулся с вызовом, которого до сих пор не видел – уверены эксперты. А потому и меры по спасению экономики должны быть беспрецедентными. Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

В то время как ВОЗ пытается спрогнозировать пик заболеваемости, просчитать, когда же коронавирус начнет, наконец, затихать, финансовые организации тоже занялись подсчетами. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: мировая экономика переживает худшую рецессию, чем во время глобального экономического кризиса.

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Международный валютный фонд вместе со Всемирным банком опубликовали обращение.

Призыв, отражающий концепцию Беларуси. Наша страна пошла по пути точечных мер для защиты здоровья населения, но при этом сохранила работу предприятий. Не останавливать производства – именно такое требование уже не раз повторял Президент Беларуси. Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»

Накануне на телеканале «Мир» вышло интервью с главой белорусского государства. Среди затронутых тем, конечно, и экономические последствия коронавируса. Александр Лукашенко в очередной раз поделился своими опасениями, как отразится на мировой экономике пандемия, и объяснил, почему Беларусь отказалась от карантина. Александр Лукашенко: После пандемии мир будет другим. Где наше будет место в этом мире?

ВОЗ по-прежнему уверяет: закрыть границы или заставить людей сидеть в четырех стенах – не панацея. От коронавируса этим людей не защитить. Рецепт прост: чтобы минимизировать последствия этой напасти, нужно соблюдать меры профилактики, изолировать заболевших, а также контактировавших с ними. И, конечно, еще самоизоляция при первых признаках болезни, помощь тем, кто находится в зоне риска. Так действует Беларусь.

Обсуждают преимущества такого подхода и в других странах. Карантин влечет за собой огромные потери. По пути карантина пошли наши ближайшие соседи. В России за месяц промышленное производство сократилось на 1,2 %, деловая активность упала на 16 %. Бизнес-сообщество ущерб называет огромным. Слова президента российской общественной организации малого и среднего предпринимательства приводит БелТА.

Карантин продлен на месяц, и по иcтечении его 20 % частных предприятий могут не открыться. Если карантин продлится дольше, то возможно и все 40%. Так считают эксперты. Конечно, государства, которые пошли на этот беспрецедентный шаг разрабатывают меры поддержки экономики, но тем самым существенно истончают финансовую подушку безопасности. Отсюда и массовые обращения за помощью в МВФ.

Интервью Президента Беларуси, его позиция и путь, который в этих реалиях избрала Беларусь, вышло накануне, но уже получило отклики из разных стран.

Белорусские медики продолжают борьбу за здоровье людей, все необходимое делается для того, чтобы ограничить распространение опасной инфекции. Последствия коронавируса пытаются минимизировать и экономисты.