Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. Президент с рабочей поездкой в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, посевная и эффективность производств. 3 апреля Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе рабочей поездки Президента – посещение группы компаний «Серволюкс». Это крупнейший производитель агропромышленного комплекса Беларуси. Работает по нескольким направлениям: производство комбикормов, мяса, полуфабрикатов, молочных продуктов. Имеет собственные товаропроводящие сети, занимается проектированием.
Президент посетил молочно-товарную ферму, где ему показали современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота. Александр Лукашенко также ознакомился с производством полуфабрикатов из птицы.
В центре внимания – сельское хозяйство. В разгаре – посевная. Президент поручил активнее включаться в кампанию. Погода в этом году позволяет, и приступать к работам можно практически во всех районах.
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Александр Лукашенко заметил, что критериями оценки работы районных руководителей должны быть не количественные показатели, а эффективность производств. Экономика должна работать. Прозвучал и наказ бизнесу: думать не только про выгоду, но и о людях.
Глава государства также ответил на вопросы журналистов. У Александра Лукашенко, в частности, спросили о возможности продления школьных каникул. Как рассказал Президент, решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни.