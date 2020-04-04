«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Новости Беларуси. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии в эти дни активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. В каждом студотряде до 10 человек. Для ребят это хорошая практика и весомый вклад в будущий урожай.

Ирина Недобоева пообщалась с начинающими аграриями.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Этой весной помощь для аграриев как нельзя кстати. Дефицит снега привел к недостатку влаги в почве. Потому посевная началась рекордно рано, и сеют оперативно, ведь на кону судьба будущего урожая.

Алексей Кротиков помогает аграриям «Новогородищенского» посеять будущий урожай уже второй год подряд. Первое время, признается, было непросто. Но сейчас командир студотряда Белорусской сельхозакадемии вполне себе реально видит перспективы – что посеешь, то и пожнешь.

Алексей Кротиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:

Все довольны, что пришли на практику. Все захотели попробовать, испытать, как это – в поле работать. Я считаю, что вся страна будет зависеть от сельского хозяйства, потому что все мы зависим от тех же продуктов, которые мы выращиваем для себя здесь. То есть без сельского хозяйства сейчас никак не обойтись.

В отряде Алексея семь однокурсников. Все студенты третьего курса мехфака. О секретах успешного земледелия в теории уже знают многое, но без практики, признаются, не стать профи. Кто-то трудится на мехдворе (ремонтирует технику), остальные работают на тракторах в поле. «Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

8000 сельхозугодий, 30 единиц техники и почти 6000 буренок. Чтобы обеспечить такое хозяйство и еще заработать, аграриям приходится сейчас трудиться, что называется, не покладая рук. И помощь подрастающего поколения совсем не лишняя.

Александр Короткин, механизатор ОАО «Новогородищенское»:

Вот, трактор собрали, не заводился, за два дня сделали. Какой-то опыт передаем, конечно. Чем можем, тем помогаем. То есть что посеем, то пожнем. Как учим, так и помогать будут. Хлопцы способные, молодцы, что попросишь, то помогут.