Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес

Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавирусной и других инфекций на личном контроле Президента. Полный анализ предстоит провести во вторник, 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости пройдет большое совещание, где озвучат конкретные цифры по каждой области и проанализируют показатели. Но пользуясь, как говорится, доступом к телу, журналисты спросили губернатора Минской области о положении дел в регионе.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Во время поездки мои коллеги сбросили мне в мессенджер предварительные данные по, скажем, случаям пневмонии в прошлом году в первом квартале, в текущем году. То есть количество заболевших, количество пролеченных в стационаре. Ну и, к сожалению, такая неприятная статистика, как смертность. Тенденции, по крайней мере, такие, что мы по итогам первого квартала 2020 года по позициям, которые я обозначил, находимся лучше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что такие тенденции сохранятся и в последующем.

Кстати, на совещании во вторник, которое анонсировал Александр Лукашенко, обсудят все социально-экономические показатели. Понятное дело, что сложившаяся из-за коронавируса в мире ситуация ударила и по белорусскому бизнесу. Убытки подсчитывают и в сфере услуг, и в общепите, и в авиапервозках. Алена Сырова, корреспондент:

Президент поручил подготовить пакет мер, которые могли бы помочь в трудной ситуации, но призвал и самих предпринимателей действовать. Ведь мы не так богаты, чтобы охватить всех и раздать бюджетные деньги.