Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес
Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавирусной и других инфекций на личном контроле Президента. Полный анализ предстоит провести во вторник, 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости пройдет большое совещание, где озвучат конкретные цифры по каждой области и проанализируют показатели. Но пользуясь, как говорится, доступом к телу, журналисты спросили губернатора Минской области о положении дел в регионе.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Во время поездки мои коллеги сбросили мне в мессенджер предварительные данные по, скажем, случаям пневмонии в прошлом году в первом квартале, в текущем году. То есть количество заболевших, количество пролеченных в стационаре. Ну и, к сожалению, такая неприятная статистика, как смертность. Тенденции, по крайней мере, такие, что мы по итогам первого квартала 2020 года по позициям, которые я обозначил, находимся лучше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что такие тенденции сохранятся и в последующем.
Кстати, на совещании во вторник, которое анонсировал Александр Лукашенко, обсудят все социально-экономические показатели. Понятное дело, что сложившаяся из-за коронавируса в мире ситуация ударила и по белорусскому бизнесу. Убытки подсчитывают и в сфере услуг, и в общепите, и в авиапервозках.
Алена Сырова, корреспондент:
Президент поручил подготовить пакет мер, которые могли бы помочь в трудной ситуации, но призвал и самих предпринимателей действовать. Ведь мы не так богаты, чтобы охватить всех и раздать бюджетные деньги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Допустим, БелАЗ. Неплохо работал, но сейчас ни карьеры, нигде ничего не работает. И то они по одной штуке стараются этот БелАЗ продать. Но там тысячи людей, Жодино держится на БелАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БелАЗ? Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего.
Но я говорю: приезжайте вот сюда, к Баскину, и научитесь, как надо поддерживать собственный бизнес. Еще раз подчеркиваю, мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес. Если он будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы. Если он, как Баскин говорит, диверсифицироваться будет.