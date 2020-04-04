Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью – на данный момент уже более 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью – на данный момент уже более 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Размер экстренного финансирования удвоили, но готовы задействовать весь своей резерв – триллион долларов. Никогда еще не было такой ситуации, чтобы мировая экономика просто остановилась.
Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»
Петр Петровский, политолог, сопредседатель редакционного совета «Евразия. Эксперт»:
Коронавирус заморозил экономики, передвижения товаров, услуг, капитала, заморозил деловую активность. К чему он приводит? К тому, что просто-напросто не работают экономики мира, они заморожены, они не производят товары, происходит заливание новыми напечатанными деньгами появившихся в экономике брешей. И мы видим еще третий фактор – девальвацию практически всех мировых валют. Доллар, евро не укрепляются, девальвируются.