Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью – на данный момент уже более 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер экстренного финансирования удвоили, но готовы задействовать весь своей резерв – триллион долларов. Никогда еще не было такой ситуации, чтобы мировая экономика просто остановилась. Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»