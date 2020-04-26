«Нельзя бросать ни одного гектара земли». Президент о необходимости освоения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Каждый участок земли, который может вернуться человеку, должен быть возвращен. Своевременно. Об этом постоянно напоминает глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и 26 апреля Президент там, где бывает в этот день каждый год – в наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах. Александр Лукашенко по традиции приезжает, чтобы лично убедиться: территории возрождаются. А еще посмотреть, нужна ли помощь и определиться, какая именно. Сегодня на президентском маршруте был Наровлянский район. Продолжит Екатерина Жилянина.

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС Президент отправился в Наровлянский район. Агрогородок Завойть расположен на юге Гомельской области, от печально известной атомной станции километрах в 80. Сюда и приехал 26 апреля Александр Лукашенко.

Более 30 лет минуло с тех пор, как произошла та страшная экологическая катастрофа. Катастрофой она стала не только для экологии, но и для многих людей, для целых населенных пунктов. В новых условиях приходилось учиться жить.





Елена Чугай, житель агрогородка «Завойть»:

К нам приезжало много из Москвы, из института Курчатова. Они вели с нами беседы, профилактику. Рассказывали, что делать. Говорили: «Мы работаем и, как видите, живы. Это не страшно, нужно соблюдать определенные какие-то навыки». Мы это всё соблюдали. Мы не садили, не сеяли, не лежали на траве, не ели яблок, не загорали, не ходили в лес.





Опустошенные земли тогда, казалось, утрачены навсегда. Но уже сегодня во многих пострадавших уголках начинает теплиться жизнь. Часть территорий можно использовать. Например, собирать там мёд.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо еще раз взглянуть на эти территории, в том числе и заповедные, создавать такие производственные объединения или холдинги. В этом холдинге будет несколько направлений, к примеру, лесопереработка, производство меда, коневодство, овцеводство, коз будете разводить, еще что-то. И сельскохозяйственное направление. Вот такие холдинги надо создавать, не трогая эти земли, которые уже нормально освоены и работают в пользу государства. Нам надо, не теряя время, сейчас этим заняться и направить, допустим, основные чернобыльские средства на эти производственные объединения. Чтобы мы охватили все и вошли в эту запретную 30-километровую зону. Нельзя бросать ни одного гектара земли. Мы в этом убедились: 20 лет тому назад наша так называемая оппозиция орала-кричала: «Отрезаем Беларусь, выкидываем земли». И тогда мною было принято решение – нет, мы будем делать это. И гомельчане предложили, что делать, я их просто поддерживал. И что сегодня? Сегодня мы видим, что я оказался прав. Есть результат, надо идти дальше – заповедная зона и эта зона радиоактивная, которая, грубо говоря, за колючей проволокой. Что будем там делать или мы пока вообще не будем туда влазить, наука там будет работать, заниматься? Или мы уже туда можем свой взор бросить по каким-то направлениям? Встретимся летом в этой зоне и посмотрим.





Хойники, Брагин, Наровля – в этих трёх районах предстоит постепенно и по возможности осваивать ранее утраченные территории.

Еще один из потенциальных видов деятельности – рыбный промысел. Здесь рыба, как оказалось, абсолютно чистая. Есть идеи и по развитию туризма.

Совхоз-комбинат «Заря», а именно его хозяйство базируется близ агрогородка Завойть, – один из успешных, причем не только Наровлянского, но и Мозырского района. Крепкий и продуктивный комбинат с большой историей и такой же широкой географией. За последние два десятка лет несколько раз расширялся. В том числе и благодаря поддержке Президента.

Предприятие многоотраслевое нуждалось в земле, чтобы обеспечить себя комбикормами. В «Заре» налажена переработка мяса и молока, есть фирменная торговля. Для того, чтобы рентабельно работать и развиваться, свободные гектары готовы использовать и в соседних районах. Президент обращает внимание: куда логичнее на местах создавать производственные холдинги.





Александр Лукашенко:

Не надо думать, чтобы идти только этим путем. Вот «Заря» взяла тут пол-Наровлянского района, грубо говоря, завтра возьмет пол-Хойникского района, потом пол-Брагинского района. Это неправильно. Ну, во-первых, они не смогут это все взять. А во-вторых, зачем нам это? Надо подумать, как на месте создавать эти многоотраслевые производственные объединения – холдинги. Хойники, Брагин, Наровля должны внести предложения. Проконтролируй вместе с Минсельхозом, если надо под эти холдинги что-то – будем искать.





– Ну, вообще нормальная техника?

– Нормальная.

– Ты же на колесах работал? Гусеница у него резиновая или металлическая?





– Металлическая. Минский тракторный завод.

– С потока производство гусеничного трактора снимать нельзя. Это наше спасение. Витебская, Минская (у нас много очень заболоченных земель), Могилев, да в любой области у нас хватает, даже у тебя на юге, в Гомельской области.

– Мы покупаем 6 штук.

– Правильно делаешь. Надо развивать это.

Президент заехал ознакомиться с ходом реконструкции. Просторные помещения, грамотное расположение и, главное, современные технологии. Скоро здесь появится доильный зал. Гомельский производитель своё оборудование с успехом поставляет не только на внутренний рынок, но и за рубеж, в частности в Россию. Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»





– Россияне готовы покупать?

– Да.

– В чем преимущество карусели?

– Карусель устанавливается на больших молочно-товарных фермах, где от 1000 голов и больше. Российская Федерация сейчас пошла по пути строительства мега-комплексов – 2500-3000 голов.

– Ну, они правы, потому что площади не обрабатываются, огромные. Они возьмут корма и свезут на этот комплекс.

Пообщаться с Президентом пришли и местные жители.





Александр Лукашенко:

Я очень рад с вам встретиться. Вы знаете, когда приезжаешь в село, особенно в села в этой зоне, посмотришь на людей – жить самому хочется. Огромное вам спасибо, живите дружно и не болейте!