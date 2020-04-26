Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нас когда-то Чернобылем пугали – мы пережили и живём. Переживём и это»

Новости Беларуси. 26 апреля Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 апреля Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Не смог не затронуть Президент и самую актуальную сегодня тему – пандемию коронавируса.
«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После этого психоза всего и инфекций, болезней, пандемий, эпидемий – мир будет другой. Вы от этого далеки и слава богу, и не надо вам особо париться на эту тему. Слава богу, что наша деревня подальше от этих разборок стоит.
Я уже сказал (вы телевизор, наверное, смотрите): то ли еще будет, и где будем мы после этой беды? А сейчас все начали шевелиться. Поэтому я не принял решение изолировать людей. Ну что может получиться после изоляции? И это будет. Изолировали. Да, кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат – все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. Сейчас их надо выпускать, сейчас надо снимать режим изоляции. А вирус бродит, люди болеют, по 400 человек во Франции умирают, по 600 человек в Великобритании. Они открыли ворота – люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет.
Вот почему я принял решение идти своим путем. Мы объяснили людям, что делать, как делать. И если кто-то где-то заболел, мы решаем, что с ним делать, и с теми, кто с ним жил.
Потому что сейчас из нашего опыта много случаев, когда в семье один человек болеет, а все остальные живы и здоровы, даже теста нет положительного. А если есть положительный тест, то бессимптомно болезнь проходит.
Поэтому второе решение, которое мною было принято, – действовать сообразно обстановке. Надо изолировать – будем изолировать. Надо вводить карантин – будем вводить карантин. Надо – введем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Вот один военный пройдет по улице – никто не выйдет. Еще автомат ему на шею повесить. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо.
Нас кое-кто подталкивает: давайте карантин, давай, Лукашенко такой-сякой. Слушайте, да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы же не закрыли страну, мы не остановили производства. И, что я точно знаю, если бы мы создали панику, у нас была бы беда. Зачынілі б людей и панику создали. Все размели: продуктов нет, ничего нет и сидят там (в квартирах – прим. ред.) и купить ничего нельзя. Паника – страшное дело. Паника ускоряет течение болезни, усиливает болезнь. Поэтому надо идти от жизни.
Нас когда-то Чернобылем пугали – мы пережили и живем. Переживем и это. Надо думать о будущем.