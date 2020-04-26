Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нас когда-то Чернобылем пугали – мы пережили и живём. Переживём и это»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После этого психоза всего и инфекций, болезней, пандемий, эпидемий – мир будет другой. Вы от этого далеки и слава богу, и не надо вам особо париться на эту тему. Слава богу, что наша деревня подальше от этих разборок стоит.

Я уже сказал (вы телевизор, наверное, смотрите): то ли еще будет, и где будем мы после этой беды? А сейчас все начали шевелиться. Поэтому я не принял решение изолировать людей. Ну что может получиться после изоляции? И это будет. Изолировали. Да, кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат – все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. Сейчас их надо выпускать, сейчас надо снимать режим изоляции. А вирус бродит, люди болеют, по 400 человек во Франции умирают, по 600 человек в Великобритании. Они открыли ворота – люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет.

Вот почему я принял решение идти своим путем. Мы объяснили людям, что делать, как делать. И если кто-то где-то заболел, мы решаем, что с ним делать, и с теми, кто с ним жил.