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Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета

26 апреля 2020 18:31
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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета-1

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета-3

В центре агрогородка, возле местного Дома культуры к 34-й годовщине аварии на ЧАЭС открыли памятник. Изображение трех домов – это символ трех отселенных деревень Наровлянского сельсовета. Жители их были переселены в другие регионы. Александр Лукашенко к новому памятнику возложил цветы.

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета-6

Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета-8

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Екатерина Жилянина # Фотофакт

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