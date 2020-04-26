«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы думаете, что я приму решение заболачивать их – этого не будет. У нас болот хватает. Вы знаете, у нас проблема – удержать эти посевные площади, эти земли, поскольку природа отвоевывает, она с нами воюет, она хочет вернуть эти земли. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы они восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота и прочее я тоже не планирую. Мы восстанавливаем, насколько у нас хватает денежных средств.