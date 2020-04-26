Прямой эфир

«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель

26 апреля 2020 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В свое время болотистую Беларусь почти повсеместно мелиорировали. Досталось и Наровлянскому району.

У Президента жители поинтересовались мнением об осушенных болотах.

«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы думаете, что я приму решение заболачивать их – этого не будет. У нас болот хватает. Вы знаете, у нас проблема – удержать эти посевные площади, эти земли, поскольку природа отвоевывает, она с нами воюет, она хочет вернуть эти земли. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы они восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота и прочее я тоже не планирую. Мы восстанавливаем, насколько у нас хватает денежных средств.

«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель -4

«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель -6

Читайте также:

«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны  

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нас когда-то Чернобылем пугали – мы пережили и живём. Переживём и это»  

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах  

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно
26 апреля 2020 17:38

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики
26 апреля 2020 17:00

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики

Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»
26 апреля 2020 13:36

Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»