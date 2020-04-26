Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По мёду – это для меня относительная новинка, что они в этой зоне получают чистый мёд. Ну это естественно. Пчела перерабатывает этот нектар, получается чистый мёд. Если мы можем взять здесь мёд, значит, надо больше мёда развивать. Если здесь можно развивать лесопиление, переработку – значит, больше. Потому что спелых лесов много. Представляете, было дерево 40 лет, 30 лет прошло. 70 лет – это спелый лес. Значит, его надо убирать. Может быть в большем количестве. Если здесь коневодство можно развивать – давайте развивать.