Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Работа и жильё – два ключевых параметра для развития любого населенного пункта. Работа на земле найдётся, с занятостью в районе проблем нет.
А жилье возводит Светлогорский домостроительный комбинат. Александру Лукашенко показали одноквартирные дома.
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