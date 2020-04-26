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Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат

26 апреля 2020 19:32
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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат-1

Работа и жильё – два ключевых параметра для развития любого населенного пункта. Работа на земле найдётся, с занятостью в районе проблем нет.

Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат-4

А жилье возводит Светлогорский домостроительный комбинат. Александру Лукашенко показали одноквартирные дома.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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