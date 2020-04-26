Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство

Сам же Наровлянский район, как и многие другие в Беларуси, живёт сельским хозяйством. Особенно сейчас, в разгар посевной. Президенту доложили, как сработал на данный момент регион. Более 60 % яровых уже посеяно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Работайте на внутренний рынок, договаривайтесь (когда восстановится вся логистика и заработают соседи), куда надо. Если у вас будут контракты на поставки после пандемии, тогда мы будем думать, как вам помогать. А если вы будете сидеть: «Вот, пандемия, дайте нам денег». Никто не даст – это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям – начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».