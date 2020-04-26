Прямой эфир

Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство

26 апреля 2020 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство-1

Сам же Наровлянский район, как и многие другие в Беларуси, живёт сельским хозяйством. Особенно сейчас, в разгар посевной. Президенту доложили, как сработал на данный момент регион. Более 60 % яровых уже посеяно.

Читайте также:

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нас когда-то Чернобылем пугали – мы пережили и живём. Переживём и это»

«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах

Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство-4

Рассказали и об экономических показателях области. Требование главы государства – не сокращать объёмы производств, не прекращать поиск новых контрактов. Пандемия не должна остановить работу.

Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Работайте на внутренний рынок, договаривайтесь (когда восстановится вся логистика и заработают соседи), куда надо. Если у вас будут контракты на поставки после пандемии, тогда мы будем думать, как вам помогать. А если вы будете сидеть: «Вот, пандемия, дайте нам денег». Никто не даст – это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям – начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель
26 апреля 2020 18:23

«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно
26 апреля 2020 17:38

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики
26 апреля 2020 17:00

«Безусловным приоритетом является обеспечение доходов наших граждан и занятость». Дмитрий Матусевич об указе о поддержке экономики