«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах

Новости Беларуси. 34 года со дня Чернобыльской трагедии. Традиционно в конце апреля Президент посещает регионы, пострадавшие от аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев Сегодня глава государства в Наровлянском районе. В повестке дня – вопросы восстановления и развития территорий, проведение полевых работ в южном регионе и экономическое развитие сельскохозяйственных предприятий.





Как один из удачных примеров – многоотраслевое хозяйство совхоз-комбинат «Заря». Флагман региона не только сам эффективно работает (за три месяца предприятие выручило 17 миллионов рублей), но и успешно помогает стать на ноги соседям. За последние годы к «Заре» присоединили птицефабрику, молочно-товарную ферму и свинокомплекс. Среднемесячная зарплата здесь – более 1300 рублей.

Изучив ситуацию, Александр Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо проревизировать, в основном это три района, МЧС надо поручить, чтобы они мне доложили по 30-километровой зоне. Ну понятно, выгородили 30-киломтеровую зону, где-то там я разрешал туристам посещать и сам посещал эту зону. Хорошо, небольшой кусок земли, но там что будет завтра-послезавтра, какие перспективы? И заповедники где – это обязательно надо посмотреть, каким образом мы будем ее возвращать обратно, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? И другие направления посмотреть. Надо проанализировать эти вопросы еще раз и затягивать нельзя.

Александр Лукашенко также побывал в агрогородке Завойть. Здесь по поручению Президента бывший свинокомплекс реконструировали в молочно-товарную ферму на более чем 1200 голов. Первый пусковой комплекс открыли в 2019 году, второй введут в этом. Финансирование проекта – за счет средств, выделенных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. Это более 18 тысяч рублей. Особое внимание – условиям проживания жителей агрогородка. Светлогорский домостроительный комбинат показал несколько своих объектов из бетонных панелей. Такое жилье предоставляется молодым специалистам.

И обязательный пункт программы – возложение цветов к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета. Его открыли в 2020 году к годовщине аварии на ЧАЭС. Здесь же Александр Лукашенко пообщался с жителями агрогородка.

Александр Лукашенко:

Если мы остановимся на трех-четырех направлениях нашей деятельности, мы поддержим эти направления и основные средства (чернобыльские так называемые деньги) мы будем не распылять, а комплексно направлять для того, чтобы развивать здесь территории. Если мы решим, что еще одно-два направления добавим, то и их мы будем финансировать. Пришло время очень активно осваивать этот край. Очень активно. Я сегодня уже предложил, что нам надо подумать. Вот Брагин, Наровля, Хойники – эти три района прежде всего – подумать о создании многопрофильных производственных объединений, холдингов.