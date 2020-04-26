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«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах

26 апреля 2020 11:52
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Новости Беларуси. 34 года со дня Чернобыльской трагедии. Традиционно в конце апреля Президент посещает регионы, пострадавшие от аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

Сегодня глава государства в Наровлянском районе.

В повестке дня – вопросы восстановления и развития территорий, проведение полевых работ в южном регионе и экономическое развитие сельскохозяйственных предприятий.  

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-1



Как один из удачных примеров – многоотраслевое хозяйство совхоз-комбинат «Заря». Флагман региона не только сам эффективно работает (за три месяца предприятие выручило 17 миллионов рублей), но и успешно помогает стать на ноги соседям. За последние годы к «Заре» присоединили птицефабрику, молочно-товарную ферму и свинокомплекс. Среднемесячная зарплата здесь – более 1300 рублей.

Изучив ситуацию, Александр Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах. 

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо проревизировать, в основном это три района, МЧС надо поручить, чтобы они мне доложили по 30-километровой зоне. Ну понятно, выгородили 30-киломтеровую зону, где-то там я разрешал туристам посещать и сам посещал эту зону. Хорошо, небольшой кусок земли, но  там что будет завтра-послезавтра, какие перспективы? И заповедники где – это обязательно надо посмотреть, каким образом мы будем ее возвращать обратно, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? И другие направления посмотреть. Надо проанализировать эти вопросы еще раз и затягивать нельзя.

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-7

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-9

Александр Лукашенко также побывал в агрогородке Завойть. Здесь по поручению Президента бывший свинокомплекс реконструировали в молочно-товарную ферму на более чем 1200 голов. Первый пусковой комплекс открыли в 2019 году, второй введут в этом. Финансирование проекта – за счет средств, выделенных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. Это более 18 тысяч рублей.

Особое внимание – условиям проживания жителей агрогородка. Светлогорский домостроительный комбинат показал несколько своих объектов из бетонных панелей. Такое жилье предоставляется молодым специалистам.

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-12

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-14

И обязательный пункт программы – возложение цветов к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета. Его открыли в 2020 году к годовщине аварии на ЧАЭС. Здесь же Александр Лукашенко пообщался с жителями агрогородка. 

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-17

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-19

Александр Лукашенко:
Если мы остановимся на трех-четырех направлениях нашей деятельности, мы поддержим эти направления и основные средства (чернобыльские так называемые деньги) мы будем не распылять, а комплексно направлять для того, чтобы развивать здесь территории. Если мы решим, что еще одно-два направления добавим, то и их мы будем финансировать. Пришло время очень активно осваивать этот край. Очень активно. Я сегодня уже предложил, что нам надо подумать. Вот Брагин, Наровля, Хойники – эти три района прежде всего – подумать о создании многопрофильных производственных объединений, холдингов.

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах-22

Сегодня к числу пострадавших от аварии относят около 1,5 миллионов человек. В загрязненных районах выстроена система оказания медицинской помощи. Эти вопросы – на постоянном контроле Минздрава и руководства страны. 

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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