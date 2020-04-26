Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это молочно-товарная ферма. Она появилась рядом с агрогородком Завойть, в том числе благодаря средствам, направленным на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

По поручению Президента реконструировали помещения бывшего свинокомплекса, сейчас идёт реализация второго пускового комплекса. Ферма рассчитана на 600 дойных коров. Условия здесь хорошие, с удовольствием работают молодые специалисты.