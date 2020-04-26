Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это молочно-товарная ферма. Она появилась рядом с агрогородком Завойть, в том числе благодаря средствам, направленным на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.
По поручению Президента реконструировали помещения бывшего свинокомплекса, сейчас идёт реализация второго пускового комплекса.
Ферма рассчитана на 600 дойных коров. Условия здесь хорошие, с удовольствием работают молодые специалисты.
Александр Лосев, ветврач МТФ «Завойть»:
Все условия на этом предприятии соблюдаются, все договорённости также соблюдаются. Зарплата хорошая, даже больше. Поэтому строить семью и просто работать. Работать в своё удовольствие.
Читайте также:
Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нас когда-то Чернобылем пугали – мы пережили и живём. Переживём и это»
«У нас болот хватает». Президент Беларуси рассказал о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель
«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах