Отечественные ученые начали работу над проектами совместной белорусско-китайской лаборатории «Интеллектуальное зондирование в экстремальных условиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши специалисты делятся многолетним опытом в сфере лазерных разработок. Сейчас физики создают эффективные ультрафиолетовые светодиоды. Главная цель – значительно увеличить их долговечность. Сегодня ресурс таких источников света не превышает пяти тысяч часов.

Финансирование проекта полностью обеспечивает китайская сторона, а Минск предоставляет свои научные школы и передовые технологии. Исследователи сосредоточатся на разработках, которые необходимы экономикам двух государств. В планах – создание уникальных сенсоров для экологического мониторинга и охраны природы.