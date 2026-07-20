Отечественные ученые начали работу над проектами совместной белорусско-китайской лаборатории «Интеллектуальное зондирование в экстремальных условиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отечественные ученые начали работу над проектами совместной белорусско-китайской лаборатории «Интеллектуальное зондирование в экстремальных условиях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши специалисты делятся многолетним опытом в сфере лазерных разработок. Сейчас физики создают эффективные ультрафиолетовые светодиоды. Главная цель – значительно увеличить их долговечность. Сегодня ресурс таких источников света не превышает пяти тысяч часов.
Финансирование проекта полностью обеспечивает китайская сторона, а Минск предоставляет свои научные школы и передовые технологии. Исследователи сосредоточатся на разработках, которые необходимы экономикам двух государств. В планах – создание уникальных сенсоров для экологического мониторинга и охраны природы.
Сергей Гапоненко, директор Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:
Сенсоры самые разные могут быть. Это могут быть датчики света, датчики температуры, это могут быть какие-то сенсоры опосредованные. Когда, например, измеряется люминесценция, а делается вывод о том, что какие-то процессы происходят в каких-то технологических операциях, так сказать, или в природных средах. Сенсор превращает процесс, который нам интересно изучить, в сигналы, которые мы можем зарегистрировать, положить в компьютер.
Эта лаборатория – часть глобальной инициативы «Пояс и путь». В планах – реализовать еще целый ряд масштабных проектов. Белорусские ученые уже направили коллегам свои идеи в самых разных сферах: от глубоководных исследований до зондирования атмосферы. Среди амбициозных задач – совместная работа в Антарктиде.