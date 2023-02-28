«Это наш большой друг». Лукашенко отметил ведущую роль Китая на международной арене

Новости Беларуси. В Беларуси очень ценят тот высокий уровень сотрудничества, который достигнут в отношениях с Китаем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Александр Лукашенко также отметил роль Китая на международной арене. Планета переживает геополитический шторм. По мнению белорусского лидера, Китай может уравновесить нынешнюю ситуацию, благодаря чему возникнет многополярный мир, к которому стремятся независимые, суверенные страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, что в ближайшую пятилетку Китай станет ведущей державой мира. Китай знаете, кто хочет сдержать, остановить. Это невозможно. Я уже им это говорил в лицо. Никто Китаю не помешает стать глобальной державой. Ваша страна стала уже такой, без которой не решается ничего в мире. Дальнейшее развитие Китая связано только с миром. Поэтому идея великого Китая и его лидера о глобальном мире – это огромный вклад в мирное развитие всей планеты. Это выгодно и Европе, и Украине, и Беларуси, и Америке. Только мир. Война приведет к катастрофе. Мы рады, что Китай, этот древнейший народ, наконец-то начинает играть определяющую роль на нашей планете. Мы на это очень надеемся и рассчитываем еще и потому (в этом наш прагматизм), что это наш большой друг.
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