Новости экономики за 28.02.2023

Минсельхозпрод планирует поставлять готовую мясную продукцию на рынок Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь китайская сторона увеличивает площадь складских помещений и холодильных центров в крупных городах. Компании из Пакистана намерены продавать через белорусскую биржевую площадку сельхозпродукцию, промышленные и потребительские товары. Какой экономический эффект от участия белорусских предприятий в крупнейшей продовольственной выставке в Дубае?

Белорусская биржевая площадка позволит наладить поставки пакистанских товаров в нашу страну и торговать с белорусскими предприятиями без посредников. Сухофрукты, рис, изделия из пластика и кожи будут пользоваться высоким спросом у участников торгов. Главное – правильно выстроить логистику. С точки зрения перспектив развития белорусско-пакистанских торговых отношений биржа может сыграть ключевую роль как платформа для поиска деловых партнеров и заключения импортно-экспортных сделок.

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