Россия даст Беларуси отсрочку на погашение кредита на БелАЭС на год

Россия на год отсрочила выплату кредита на БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Займ в размере 10 миллиардов долларов был предоставлен Беларуси на строительство собственной атомной электростанции 12 лет назад.

Погашение должно было начаться уже в апреле 2023 года, однако теперь его старт перенесли, а в качестве валюты выплат оставили только российские рубли. В энергосистему Беларуси первый блок включили в ноябре 2020-го. С того момента он выработал уже более 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, это позволило заместить около 3 миллиардов кубометров природного газа.

Больше новостей экономики за 28 февраля читайте здесь.