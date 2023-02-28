Прямой эфир

Россия даст Беларуси отсрочку на погашение кредита на БелАЭС на год

28 февраля 2023 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия на год отсрочила выплату кредита на БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Займ в размере 10 миллиардов долларов был предоставлен Беларуси на строительство собственной атомной электростанции 12 лет назад.

Россия даст Беларуси отсрочку на погашение кредита на БелАЭС на год-1

Погашение должно было начаться уже в апреле 2023 года, однако теперь его старт перенесли, а в качестве валюты выплат оставили только российские рубли. В энергосистему Беларуси первый блок включили в ноябре 2020-го. С того момента он выработал уже более 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, это позволило заместить около 3 миллиардов кубометров природного газа.

Больше новостей экономики за 28 февраля читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь будет поставлять готовую мясную продукцию в Китай
28 февраля 2023 16:02

Беларусь будет поставлять готовую мясную продукцию в Китай

Предприятия Беларуси заключили контракты на 4 млн долларов на выставке GulFood в Дубае
28 февраля 2023 16:01

Предприятия Беларуси заключили контракты на 4 млн долларов на выставке GulFood в Дубае

Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»
28 февраля 2023 07:43

Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»