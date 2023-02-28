Беларусь будет поставлять готовую мясную продукцию в Китай

Минсельхозпрод планирует поставлять готовую мясную продукцию на рынок Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня по уровню производства мяса на душу населения (135 килограмм) Беларусь опережает Германию, Великобританию, Францию, Казахстан, Россию и даже Китай.

Неудивительно, что именно Китай наряду с Россией становятся сейчас основными потребителями белорусских колбасных изделий, ветчины, птицы и говядины. Китайская сторона подтвердила заинтересованность расширять ассортимент экспорта продукции из Беларуси. Для чего будет увеличена площадь складских помещений и холодильных центров в крупных городах КНР.

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