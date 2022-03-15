Лукашенко: «Я не стану детализировать, придёт время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось»

Понятно, что с большего эта встреча прошла в закрытом формате. Но то, о чем говорили открыто, – важно для каждого белоруса. И уж тем более для тех, кто в ответе за мир и спокойствие внутри страны. Присутствующие хорошо знают всю глубину и изнанку провокаций и агрессии, направленных против Беларуси. Об этом говорят факты: раскрытые КГБ планы по совершению насильственных экстремистских действий, 11 предотвращенных в 2021 году террористических актов и пресечение деятельности сети так называемых спящих ячеек. И это однозначно далеко не весь список. А ведь ставки на Беларусь были высоки. Да и все еще Запад не теряет надежду. Особенно в вопросе давления через санкции. Но, как отметит Александр Лукашенко, уж за это переживать точно не стоит. Список наших торговых партнеров, и самое главное – надежных – большой. Всем самым необходимым мы себя точно обеспечим, ну и, безусловно, экспорт на спад не пойдет. Здесь же Президент подчеркнул важность достигнутых накануне на правительственном уровне белорусско-российских договоренностей, которые были приняты в развитие недавних переговоров глав государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не производим ту продукцию, которую невозможно продать на рынках, допустим, России и Китая. Я уже не говорю о том, что мы сегодня торгуем, наверное, со ста странами, если не больше. Но нам достаточно даже этих рынков. И ту продукцию, которую мы производим, слава богу, она всегда будет востребована на этих рынках. Сейчас закончились переговоры делегаций России и Беларуси в развитие моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России и у всех россиян сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Поэтому мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать. Примерно по тем же ценам, можно сказать, примерно, как в Российской Федерации – то, что мы всегда требовали от России. И там будет востребовано все, что мы производим: и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим на этом огромном рынке, в России и Китае нужно будет. Потому нашим людям не надо бегать по завуголлям, по закоулкам: где бы это выменять доллар на рубль. Ну выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать.