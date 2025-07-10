Прямой эфир

В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

10 июля 2025 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Абу-Даби начались переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Впервые за долгие годы лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу без посредников. Повестка переговоров не раскрывается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна-2

Однако эксперты делают предположения, что политики попытаются найти компромисс по нерешенным между странами вопросам, в том числе территориальным. Напомним, Ереван и Баку долгие годы не могут найти решение проблемы по Карабаху. Переговоры о заключении мирного договора ведутся несколько лет, но его подготовка активизировалась в 2022 году. В марте 2025-го внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. Документ пока официально не опубликован, но известно, что в нем 17 статей.

# Международная политика # Ильхам Алиев # Никол Пашинян

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: Запад видит в нас, во всех нас, только инструмент – оружие для войны с Россией. Больше ничего!
09 июля 2025 18:08

Азарёнок: Запад видит в нас, во всех нас, только инструмент – оружие для войны с Россией. Больше ничего!

В МИД Беларуси прокомментировали отклонение Судом ЕС апелляции «Гродно Азота» и его филиала
08 июля 2025 13:36

В МИД Беларуси прокомментировали отклонение Судом ЕС апелляции «Гродно Азота» и его филиала

БРИКС уже не остановить! Как скажутся угрозы Трампа на развитии объединения?
07 июля 2025 16:40

БРИКС уже не остановить! Как скажутся угрозы Трампа на развитии объединения?