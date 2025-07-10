В Абу-Даби проходит встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Однако эксперты делают предположения, что политики попытаются найти компромисс по нерешенным между странами вопросам, в том числе территориальным. Напомним, Ереван и Баку долгие годы не могут найти решение проблемы по Карабаху. Переговоры о заключении мирного договора ведутся несколько лет, но его подготовка активизировалась в 2022 году. В марте 2025-го внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. Документ пока официально не опубликован, но известно, что в нем 17 статей.