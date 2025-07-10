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СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды

10 июля 2025 07:58
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СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды-0

В ночь на 10 июля в Могилеве во время сильного ветра в районе речного порта на реке Днепр погибла женщина. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды-2

По предварительному варианту, она вместе с супругом укрылась под деревом, которое рухнуло и придавило их. Спасатели извлекли пострадавшую, но медики не сумели ее спасти.

Следователи уточняют обстоятельства трагедии, делая акцент на факторах, повлиявших на ее исход.

Фото: Telegram-канал Следственный комитет Беларуси

# Несчастный случай # Следственный Комитет # Следственный комитет Беларуси

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