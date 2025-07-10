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Около 2,3 тыс. человек скончались от аномальной жары, накрывшей Западную Европу в конце июня

10 июля 2025 07:51
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Волна экстремальной жары, накрывшая Западную Европу в конце июня, могла стать причиной преждевременной смерти около 2,3 тысячи человек. Данные о погибших предоставили ученые из Великобритании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2,3 тыс. человек скончались от аномальной жары, накрывшей Западную Европу в конце июня-2

Отмечается, что жаркий период длился 10 дней и завершился 2 июля. Температура в Испании превышала 40 градусов, во Франции, Греции и Турции вспыхнули лесные пожары. В рамках исследования были проанализированы данные из 12 крупнейших европейских городов, включая Лондон, Мадрид, Барселону и Милан. Ученые предупреждают, что подобные погодные явления станут более частыми и интенсивными, затрагивая все больше жителей континента.

# Погода # Природные явления

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