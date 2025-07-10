В Минске проходит финал смотра-конкурса военно-патриотических объединений, посвященный 80-летию Великой Победы. В отборочных этапах приняли участие свыше 16,5 тысячи ребят, но только сильнейшие – более 120 участников – вышли на республиканский уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед основной конкурсной программой ребята, представители министерств и ведомств возложили цветы к братской могиле на 9-м километре Московского шоссе – крупнейшему месту захоронения жертв войны в Минске. Здесь покоятся военнопленные, партизаны и мирные жители, погибшие в годы фашистской оккупации. Конкурс стартовал еще в мае, каждый этап – вызов для участников: смотр строя, огневая и физическая подготовка. Среди финалистов не только юноши, но и девушки, которые с честью прошли все испытания.

Ирина Жукова, командир военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы!»:

Шла огромная и очень серьезная подготовка. Поэтому я уверена в том, что мы выиграем. Для меня символично участвовать в подобных конкурсах, отдать дань памяти своим родным, близким, тем, кто отдал свои жизни во времена Великой Отечественной войны. Мои деды и прадеды прошли всю войну. От Минска и Пскова до Берлина. Дед был военным медиком, а прадед военнослужащим.

Виктория Мыкалова, участница военно-патриотического объединения по интересам «Поиск»:

Сегодня мы приехали сюда, проделали очень большую работу и очень гордимся, что мы сегодня представляем нашу Гомельскую область. Подготовка была очень активной, усердной. Конечно, ничего не дается просто так. Работали очень много. Но я считаю, это того стоило. Мы приехали только за победой. Для юных патриотов также подготовлена насыщенная программа. Свои двери для ребят открыла Военная академия Беларуси. Здесь юноши и девушки смогли поближе познакомиться с армейским бытом, увидеть легендарную технику и сделать памятные фотографии. Впереди экскурсии, викторины и творческие презентации, посвященные военно-патриотической теме.