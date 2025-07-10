Анатолий Исаченко прокомментировал ситуацию в Могилёвской области после непогоды

С самого утра экстренные службы работают над ликвидацией ущерба, нанесенного ветром. К специалистам массово присоединяются горожане. Помогают распиливать и убирать поваленные деревья во дворах и на проезжей части. Основные силы специалистов и добровольцев сконцентрированы в районе железнодорожного вокзала. Упавшие деревья перегородили дорогу и вызвали обрыв троллейбусных линий. Горисполком принял решение о начале работы комиссии по ЧС, развернут штаб. Тем временем аварийные бригады восстанавливают электроснабжение. Из-за непогоды оно было нарушено более чем в 60 населенных пунктах. В основном в Витебском и Могилевском регионах, а также в Могилеве. В помощь местным специалистам направлены бригады из Минска и Гомеля. Ситуацию в Могилевской области прокомментировал губернатор.

Анатолий Исаченко, губернатор Могилевского облисполкома:

На сегодня электроснабжение восстановлено, где-то постоянная схема, где-то временная. Самое сложное у нас ТЭЦ-2, но сегодня принято решение, сейчас буквально везут опоры, будем восстанавливать. Наиболее критичная ситуация у нас по «Химволокно», но там вовремя приняли все решения и на сегодняшний день восстанавливаем производство. Остальные производства работают в штатном режиме. Таких грубых нарушений нет. То, что касается системы здравоохранения, также все больницы и поликлиники работают, где произошли обрывы, поломы, была запущена временная схема, дизель-генераторы, но сегодня восстановили, и все работают по постоянной схеме. В целом ситуация для нас понятна, но она, конечно, будет каждый час меняться, потому что утром оценить весь масштаб сложно, но работа-то идет постоянно, системно, в режиме, и будем принимать меры, если нужны дополнительные.