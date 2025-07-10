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ПСЖ разгромил «Реал» и стал вторым финалистом футбольного КЧМ

10 июля 2025 07:43
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ПСЖ разгромил «Реал» и стал вторым финалистом футбольного КЧМ-0

Футболисты ПСЖ разгромили команду «Реал Мадрид» в полуфинале клубного чемпионата мира в США со счетом 4:0. Голы в составе команды забили Фабиан Руис (дважды), Усман Дембеле и Гонсало Рамос. Матч стартовал с задержкой из-за пробок на дорогах. Об этом пишет РИА Новости.

«Реал» за первые 24 минуты пропустил три мяча, что явилось антирекордом для клуба за последнее время. Во втором периоде на поле вышли Даниэль Кравахаль и Эдер Милитао, восстановившись после травм. Лука Модрич сыграл свой последний матч за «Реал Мадрид».

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оставался на скамейке запасных. 

Финал между ПСЖ и «Челси» состоится 13 июля в Ист-Ратерфорде.

Фото: pixabay

# Футбол

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