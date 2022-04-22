«Во имя чего это балансирование?» Александр Лукашенко заслушал доклад о бюджетной политике

Новости Беларуси. За первый квартал нынешнего года казна страны наполнилась с небольшим профицитом, но это не повод расслабляться, особенно в условиях постоянного давления. Об этом заявил Президент Беларуси, заслушивая доклад о бюджетной политике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компанию министру финансов на этой встрече составили первый вице-премьер, главы Нацбанка и Комитета госконтроля, замглавы Администрации Президента. К ним Александр Лукашенко адресовал сразу несколько важнейших вопросов и потребовал дать объективную оценку поступлений в бюджет страны в условиях санкционного давления, возможный дефицит бюджета и варианты его покрытия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во имя чего это балансирование бюджета и еще чего-то? Ради людей. Это заработные платы, зона ответственности бюджета – наши бюджетники и, естественно, пенсионеры. И как это влияет на реальный сектор экономики, на трудовые коллективы, в том числе и на заработную плату, доходы наших людей?

Бюджет, как зеркало, высвечивает сегодня все наши проблемы и положительные стороны. Экономика – прежде всего. Потом все вопросы: курс, инфляция и все остальное. Это важно – и курс национальной валюты, соотношение курса нашей национальной валюты с другими валютами, очень важна инфляция, которая выливается в рост цен, или же дефляция, тоже не дай бог. Но главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет, и инфляция, и дефляция, и так далее.

Я информирован и, откровенно говоря, несколько даже удивился, но обрадовался, что у нас за первый квартал бюджет складывается, даже немножко там чуть больше процента прибавили. Но это не значит, что мы должны расслабляться, потому что против нас будет постоянно усиливаться давление.

Как распределят бюджет Беларуси в 2022-м? Рассказывает министр финансов.

Как рассказал министр финансов, бюджет наполняется по плану и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года прирос более чем на миллиард рублей. Приоритетные направления бюджетной политики – доходы белорусов, финансирование обороны и безопасности, поддержка АПК.