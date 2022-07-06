Национальный онлайн-павильон открыли в «Великом камне». Белорусские товары станут ещё доступнее на рынке КНР

Новости Беларуси. Всестороннее развитие стратегического партнерства с Китаем – приоритетное направление внешней политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июля прозвучало в «Великом камне», где торжественно открыли наш национальный онлайн-павильон. Таким образом белорусские товары получат еще больший доступ на рынок КНР.

Событие приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Помимо торгового функционала данной платформы, пользователи из Китая смогут открыть для себя достопримечательности, культуру и традиции, чудеса природы и историю Беларуси. Подробности расскажет Константин Герцев. Вот так – с яйцом в левой руке и ложкой с хлопьями в правой – белорусы Китая пиарят свое, отечественное. А еще хлеб, колбасы, соленья и что-то к чаю. Как говорится, на вкус и цвет.

Теперь купить белорусское в Поднебесной стало еще легче. Это модно, практично, а главное, выгодно. За 2021 год объем китайского рынка электронной коммерции превысил 3 триллиона долларов, и сегодня там появился наш национальный павильон.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Когда у нас снизился интерес со стороны инвесторов в свете санкций, вот этой сложной политики, мы подумали: а какие еще направления двустороннего взаимодействия можно осваивать? Обнаружили, что вот эта ниша – интернет-торговля – абсолютно свободна. Начали заниматься наполнением контента, то есть записывая ролики с известными китайскими, белорусскими блогерами, лидерами мнений. «Все было продано». Сколько купили белорусской продукции во время стрима на китайских платформах, читайте здесь.

Ведущие белорусские концерны и предприятия тренд на онлайн-торговлю в Китае подхватили сразу. 6 июля на церемонии открытия присутствовали более 30 представителей различных компаний. Продукцию Минского молочного завода в Поднебесной знают хорошо, уже более 7 лет они экспортируют сухое обезжиренное молоко и сыворотку, но ведь на достигнутом останавливаться тоже не стоит. «Китайские покупатели дают позитивную характеристику нашей продукции». За что любят белорусскую молочку? Читайте здесь.

Беларусь – надежный и проверенный временем партнер. По китайской градации нам присвоена высшая степень сотрудничества «Железное братство и всепогодное партнерство», поэтому западные санкции союзу точно не помеха. За 30 лет дипотношений товарооборот между нашими странами вырос в 63 раза и составил 4 миллиарда долларов в год. По оценке аналитиков, открытие белорусского павильона на интернет-платформах Поднебесной позволит увеличить эту цифру на 400 миллионов долларов. Сергей Алейник: «Отношения с Китаем развиваются в независимости от санкционного давления». Подробнее здесь.