От 81 до 135 долларов за баррель. ЕЭК спрогнозировала цену нефти

Предполагается, что стоимость черного золота установится в диапазоне от 81 до 135 долларов за баррель. Нужно отметить, что это лишь интервальные количественные значения внешних параметров прогнозов. Цены на нефть по-прежнему демонстрируют неоднозначную динамику. Сегодня эталонный сорт Brent торгуется по 113 долларов за баррель. Напомним, нефть резко выросла в 2022 году в связи с геополитическим кризисом вокруг Украины, и теперь инвесторы пытаются наметить ее ценовые перспективы, поскольку центральные банки в США, Европе и Азии повышают процентные ставки и нарастают риски рецессии.

«Амкодор» показал специализированную технику на Международной промышленной выставке – подробнее здесь.