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От 81 до 135 долларов за баррель. ЕЭК спрогнозировала цену нефти

06 июля 2022 16:21
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Евразийская экономическая комиссия спрогнозировала цену нефти до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От 81 до 135 долларов за баррель. ЕЭК спрогнозировала цену нефти-1

Предполагается, что стоимость черного золота установится в диапазоне от 81 до 135 долларов за баррель. Нужно отметить, что это лишь интервальные количественные значения внешних параметров прогнозов.  Цены на нефть по-прежнему демонстрируют неоднозначную динамику. Сегодня эталонный сорт Brent торгуется по 113 долларов за баррель. Напомним, нефть резко выросла в 2022 году в связи с геополитическим кризисом вокруг Украины, и теперь инвесторы пытаются наметить ее ценовые перспективы, поскольку центральные банки в США, Европе и Азии повышают процентные ставки и нарастают риски рецессии.

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# Добыча нефти # Экономика # Фотофакт

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