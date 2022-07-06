«Всё было продано». Сколько купили белорусской продукции во время стрима на китайских платформах?

Новости Беларуси. Всестороннее развитие стратегического партнерства с Китаем – приоритетное направление внешней политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июля прозвучало в «Великом камне», где торжественно открыли наш национальный онлайн-павильон. Таким образом белорусские товары получат еще больший доступ на рынок КНР.

Китайские интернет-платформы «Доуин» и «Дин Дун» ежедневно посещают полмиллиарда человек, поэтому в первые часы работы виртуального Национального павильона стрим с нашим послом в КНР Юрием Сенько посмотрели 1,5 миллиона пользователей, а продали белорусского больше чем на 135 тысяч долларов.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Как вы видите, sold out, то есть все было продано за вчерашний стрим. Общая сумма продаж – 165 тысяч долларов. Для белорусской розницы, я считаю, это рекорд. Повторюсь, можно сделать и в разы больше. Мы это будем делать, как только решим вопросы с логистикой. Ассортиментный перечень мы будем наращивать не только продовольственной группой, но и промышленными товарами, декором.