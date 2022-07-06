Прямой эфир

Тестовые торги в рамках формирования общего рынка товаров ЕАЭС пройдут на БУТБ

06 июля 2022 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тестовые торги в рамках формирования общего рынка товаров ЕАЭС пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тестовые торги в рамках формирования общего рынка товаров ЕАЭС пройдут на БУТБ-1

Их дата уже определена – это 21 июля. На продажу будет выставлено рапсовое масло. Ожидается, что проведение торгов позволит смоделировать и отработать условия торговли в рамках общего биржевого рынка товаров Евразийского экономичного союза. Его формирование предусмотрено стратегией развития евразийской интеграции до 2025 года.

От 81 до 135 долларов за баррель. ЕЭК спрогнозировала цену нефти – подробнее здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Амкодор» показал специализированную технику на Международной промышленной выставке
06 июля 2022 16:17

«Амкодор» показал специализированную технику на Международной промышленной выставке

Кредитование в Беларуси оживает. Белорусский рубль по популярности обогнал валюту
05 июля 2022 16:14

Кредитование в Беларуси оживает. Белорусский рубль по популярности обогнал валюту

БУТБ отмечает снижение цен на продукцию чёрной металлургии
05 июля 2022 16:12

БУТБ отмечает снижение цен на продукцию чёрной металлургии