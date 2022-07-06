Тестовые торги в рамках формирования общего рынка товаров ЕАЭС пройдут на БУТБ

Новости Беларуси. Тестовые торги в рамках формирования общего рынка товаров ЕАЭС пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их дата уже определена – это 21 июля. На продажу будет выставлено рапсовое масло. Ожидается, что проведение торгов позволит смоделировать и отработать условия торговли в рамках общего биржевого рынка товаров Евразийского экономичного союза. Его формирование предусмотрено стратегией развития евразийской интеграции до 2025 года.