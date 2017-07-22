Мы создаем у вас предприятия, вы создаете у нас предприятия: о чем договорились во время визита Александра Лукашенко в Киев

Новости Беларуси. Контракты более чем на 47 миллионов долларов, соглашения в сфере науки, культуры и межнациональных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы лишь некоторые итоги прошедшего официального визита Александра Лукашенко в Украину. В лучшие годы взаимный товарооборот достигал 8 миллиардов долларов. Теперь значительно меньше, но оба Президента видят потенциал. Стороны договорились вместе работать на дальней дуге, создавать совместные производства, развивать кооперационные связи.

Этот визит стал по-настоящему историческим, а журналисты и эксперты тут же назвали его «новой страницей в сотрудничестве» и «желанием вернуть прежние времена». Да и как по-другому! За последние несколько месяцев лидеры видятся не первый раз: до этого встречались в апреле, побывали на территориях сразу двух государств. Тогда же, в Лясковичах, Петр Порошенко пригласил белорусского лидера с официальным визитом в Украину. Надолго откладывать не стали. В итоге визит официальный, абсолютно другой и масштаб переговоров. Получился насыщенный и продуктивный день. Переговоры в узком, расширенном составах и пакет соглашений в сфере науки, культуры и межнациональных отношений. Поговорить действительно было о чем. Хотя бы о том, как вернуть прежние позиции (в лучшие годы взаимный товарооборот Беларуси и Украины достигал 8 миллиардов долларов). Сейчас спад, но, с другой стороны, понятен потенциал. Видят его и два Президента. Структура экспорта-импорта складывалась многие годы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы хотим работать вместе на дальней, как мы говорим, дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его. Что касается кооперации, мы создаем у вас предприятия, вы создаете у нас предприятия. В этом направлении мы готовы двигаться. Петр Порошенко, президент Украины:

В Украине вас знают как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат. Поставки продовольствия, нефтепродуктов, продукции машиностроения – ставку на это намерены делать и сейчас. А еще на создание совместных производств. Эта практика существовала давно, правда, теперь не без ноу-хау. Активно подключать намерены регионы, а точнее, организовать двусторонний форум. Тем более почва подготовлена: украинский бюджет децентрализовали. Юрий Шевцов, политолог:

В качестве одной из новых форм работы по выходу на совместные рынки третьих стран наш Президент предложил проводить ежегодно региональный украинско-белорусский форум с привлечением других стран. Первый в Гомеле, второй – в Житомире. То есть здесь идет поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся. Хорошо поработала в Киеве и белорусская делегация. Прошедший бизнес-форум называют одним из самых успешных экономических событий 2017 года. Да и как иначе: около 400 участников, подписано почти 20 документов! К примеру, в нефтяной сфере и геологодобыче перспективы свои. Белорусская компания – уже подрядчик по интенсификации, даже помогла поставить рекорд по суточной добыче.

Юрий Нагорняк, директор по добыче ПАО «Укргаздобыча»:

Треть этого рекорда… Этот рекорд связан с интенсификацией добычи. И еще половина в ней – это именно работа «Беларусьнефти». То есть можно спокойно присудить 15 % увеличения добычи, этого рекорда. Сразу два серьезных контракта у нашего производителя карьерных самосвалов. А ведь уже в украинском парке техники БелАЗы составляют 90 %. Подписано соглашение на поставку белорусских калийных удобрений. Заинтересовались и нашей пассажирской техникой. Анастасия Иванникова, СТВ:

Сегодня белорусский транспорт путешествует без преувеличения по всему миру. В Украине нашу пассажирскую технику тоже любят. Так, около 100 автобусов отправятся в Киев, а 45 троллейбусов будут колесить по дорогам Одессы. Сегодня за диалог между Минском и Киевом отвечают 5000 компаний, нашу продукцию ценят и любят. Но ведь взаимовыгодных проектов может быть намного больше.