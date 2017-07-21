Сумма заключенных на белорусско-украинском бизнес-форуме контрактов уже около 47 миллионов долларов

Новости Беларуси. Одновременно с переговорами на высшем уровне 21 июля в столице Украины состоялся и совместный бизнес-форум, где деловые круги двух стран обсуждали перспективные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В итоге сумма заключенных контрактов вплотную приблизилась к 50 миллионов долларов. Юлия Бешанова, СТВ: Главное событие дня сегодняшнего – киевский белорусско-украинский бизнес-форум. В зале цвет бизнеса двух стран, а это порядка 300 компаний. Еще до своего начала форум окрестили главным экономическим событием года. Естественно, подводить итоги и подсчитывать прибыль еще рано. Но уже известно, что контрактов и меморандумов подписано на сумму порядка 47 миллионов долларов. Внушительная цифра, но не окончательная. В резерве, считают специалисты, как минимум 30 % для роста товарооборота.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сам по себе визит главы государства – это серьезный сигнал, в первую очередь для бизнеса, для наших предприятий, о том, что мы должны искать эти возможности. В зале – представители топ-компаний, от машиностроительных тяжеловесов до легкой промышленности. Деловые контакты трансформируются в реальные контракты. В документах – сплошь шестизначные цифры. О качестве белорусской сельскохозяйственной техники в Украине не говорит разве что ленивый. В перечне документов, подписанных 21 июля, например, сразу несколько сделок на поставку зерноуборочных комбайнов. За 2016 год продажи сельхозтехники в Украину возросли практически в два раза. Страна сегодня активно развивает сельское хозяйство и остро нуждается в техническом перевооружении.

Александр Камко, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Потенциал большой, и мы уверены, что наши позиции здесь будут крепко держаться. Снижать темпы, набранные в предыдущий год, мы не собираемся. Исторически сильное коммерческое сотрудничество между странами и на полях энергетической сферы. Сейчас один из самых обсуждаемых вопросов – наше участие в добыче природного газа в Украине. Нам доверена 3D-сейсморазведка на больших площадях.

Максим Тимченко, генеральный директор энергетической компании (Украина):

Когда мы выбирали Беларусь, нашего стратегического партнера, мы принимали во внимание опыт работы компании, ее международные проекты и профессионализм ее работников. Белорусский отечественный гигант машиностроения – один из ньюсмейкеров сегодняшнего дня. Переговоры с иностранными партнерами директор предприятия начинает еще до старта форума. На кону – возможность вывезти БелАЗы не только на новые промышленные, но и географические горизонты.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Мы уже поставили в Украину продукции на более чем 18 миллионов долларов. Это просто продолжение той работы, которая была сделана ранее. Чем привлекателен этот контракт, это тем, что это международная, мировая компания. Она имеет свои горные активы далеко за пределами Украины. Это и Северная Америка, это и Африка, это Латинская Америка и Европа. Точки для совместного роста есть, и этому вовсе не мешает ориентация двух стран на разные геополитические объединения. Скорее наоборот, экономически государства дополняют друг друга.