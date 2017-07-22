Доходы уже превышают на 8 миллионов долларов расходы: 5 лет назад Беларусь вывела на орбиту первый спутник

Детальная проработка белорусских карт позволила усилить национальную безопасность, вести постоянный мониторинг экологической и геологической ситуации, а также предотвращать чрезвычайные происшествия. Запуск собственного спутника положительно сказался и на экономике страны.

За годы бесперебойной работы аппарат отснял около 140 миллионов квадратных километров земли.

Новости Беларуси. Ровно пять лет назад Беларусь вступила в клуб космических держав, запустив на орбиту свой первый спутник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Мы снимаем не только территорию Республики Беларусь, мы снимаем и другие территории. Есть у нас зарубежные заказчики на космическую съемку, но это не является основным.

Экономический эффект возникает за счет создания новых технологий, создания новой аппаратуры.

Объем заказов, которые получила республика на телескопы, аналогичные нашему аппарату, на различные электронные компоненты, на программное обеспечение, которое нужно для обработки. Вот эти доходы, они превышают уже на 8 миллионов долларов расходы.

Беларусь продолжает укреплять статус космической державы. В 2016 совместно с Китаем мы запустили первый белорусский спутник связи под названием «Белинтерсат-1».

Сейчас реализуется еще один масштабный проект. Белорусские и российские ученые работают над созданием спутника зондирования Земли. Вывести на орбиту его планируют в 2021 году.