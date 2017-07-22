Поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся: Украина и Беларусь будут налаживать кооперационные связи

Новости Беларуси. Контракты более чем на 47 миллионов долларов, пакет соглашений в сфере науки, культуры и межнациональных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы лишь некоторые итоги прошедшего официального визита Александра Лукашенко в Украину. Переговоры лидеров двух стран прошли как в узком, так и в расширенном составах. В лучшие годы взаимный товарооборот Беларуси и Украины достигал 8 миллиардов долларов, теперь – значительно меньше. Но оба Президента видят потенциал.

В итоге стороны договорились вместе работать на дальней дуге, создавать совместный высокотехнологичный продукт и продавать его.

Ставку намерены делать на поставки продовольствия, нефтепродуктов, продукции машиностроения, а еще на создание совместных производств и развитие кооперационных связей. Практика эта существовала давно, теперь же намерены активно подключить регионы.