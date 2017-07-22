Поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся: Украина и Беларусь будут налаживать кооперационные связи
Новости Беларуси. Контракты более чем на 47 миллионов долларов, пакет соглашений в сфере науки, культуры и межнациональных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы лишь некоторые итоги прошедшего официального визита Александра Лукашенко в Украину. Переговоры лидеров двух стран прошли как в узком, так и в расширенном составах. В лучшие годы взаимный товарооборот Беларуси и Украины достигал 8 миллиардов долларов, теперь – значительно меньше. Но оба Президента видят потенциал.
В итоге стороны договорились вместе работать на дальней дуге, создавать совместный высокотехнологичный продукт и продавать его.
Ставку намерены делать на поставки продовольствия, нефтепродуктов, продукции машиностроения, а еще на создание совместных производств и развитие кооперационных связей. Практика эта существовала давно, теперь же намерены активно подключить регионы.
Юрий Шевцов, политолог:
В качестве одной из форм работы по выходу на совместные рынки третьих стран наш Президент предложил проводить ежегодно региональный украинско-белорусский форум с привлечением других стран.
Первый в Гомеле, второй – в Житомире.
То есть здесь идет поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся.
Сергей Мусиенко, политолог:
В IT-сфере тоже будут серьезные подвижки. Можно вспомнить и сельское хозяйство, и машиностроение. У нас большое количество предприятий на Украине есть, которые занимаются сборкой. Поэтому… те же троллейбусы, автобусы.
Здесь очень много вопросов, в которых мы можем быть взаимополезны.
Украина была и остается дружественной для нас страной. Тот самый дружественный характер встречи и продуктивность переговоров отметили оба лидера. Показателен и тот факт, что это уже не первая встреча президентов двух стран за последние несколько месяцев. До этого главы государств виделись в апреле.
В ходе нынешнего визита хорошо поработала и белорусская делегация. Прошедший бизнес-форум называют одним из самых успешных экономических событий 2017 года. По его итогам сразу два серьезных контракта у нашего производителя карьерных самосвалов, белорусские троллейбусы и автобусы будут колесить по дорогам Киева и Одессы, подписано соглашение на поставку белорусских калийных удобрений.