Прямой эфир

Поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся: Украина и Беларусь будут налаживать кооперационные связи

22 июля 2017 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Контракты более чем на 47 миллионов долларов, пакет соглашений в сфере науки, культуры и межнациональных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы лишь некоторые итоги прошедшего официального визита Александра Лукашенко в Украину. Переговоры лидеров двух стран прошли как в узком, так и в расширенном составах. В лучшие годы взаимный товарооборот Беларуси и Украины достигал 8 миллиардов долларов, теперь – значительно меньше. Но оба Президента видят потенциал.

В итоге стороны договорились вместе работать на дальней дуге, создавать совместный высокотехнологичный продукт и продавать его.

Ставку намерены делать на поставки продовольствия, нефтепродуктов, продукции машиностроения, а еще на создание совместных производств и развитие кооперационных связей. Практика эта существовала давно, теперь же намерены активно подключить регионы.

Поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся: Украина и Беларусь будут налаживать кооперационные связи-1

Юрий Шевцов, политолог:
В качестве одной из форм работы по выходу на совместные рынки третьих стран наш Президент предложил проводить ежегодно региональный украинско-белорусский форум с привлечением других стран.

Первый в Гомеле, второй – в Житомире.

То есть здесь идет поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся.

Поиск новых форм работы, но на базе уже сложившихся: Украина и Беларусь будут налаживать кооперационные связи-4

Сергей Мусиенко, политолог:
В IT-сфере тоже будут серьезные подвижки. Можно вспомнить и сельское хозяйство, и машиностроение. У нас большое количество предприятий на Украине  есть, которые занимаются сборкой. Поэтому… те же троллейбусы, автобусы.

Здесь очень много вопросов, в которых мы можем быть взаимополезны.

Украина была и остается дружественной для нас страной. Тот самый дружественный характер встречи и продуктивность переговоров отметили оба лидера. Показателен и тот факт, что это уже не первая встреча президентов двух стран за последние несколько месяцев. До этого главы государств виделись в апреле.

В ходе нынешнего визита хорошо поработала и белорусская делегация. Прошедший бизнес-форум называют одним из самых успешных экономических событий 2017 года. По его итогам сразу два серьезных контракта у нашего производителя карьерных самосвалов, белорусские троллейбусы и автобусы будут колесить по дорогам Киева и Одессы, подписано соглашение на поставку белорусских калийных удобрений.

# Экономика # Юрий Шевцов # Беларусь-Украина # Сергей Мусиенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Доходы уже превышают на 8 миллионов долларов расходы: 5 лет назад Беларусь вывела на орбиту первый спутник
22 июля 2017 12:02

Доходы уже превышают на 8 миллионов долларов расходы: 5 лет назад Беларусь вывела на орбиту первый спутник

Сумма заключенных на белорусско-украинском бизнес-форуме контрактов уже около 47 миллионов долларов
21 июля 2017 17:40

Сумма заключенных на белорусско-украинском бизнес-форуме контрактов уже около 47 миллионов долларов

Новости экономики за 21.07.2017
21 июля 2017 17:14

Новости экономики за 21.07.2017