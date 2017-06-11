Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип: хорошие отношения с Беларусью являются очень наглядным примером

Новости Беларуси. Молдавский премьер на неделе посетил выставку «БелАгро», где можно было отведать и глоток настоящего молдавского вина. Кстати, оно в самой Молдове объявлено продуктом питания и исключено из списка алкогольных напитков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшее сырье для него производят на юге Молдовы в Гагаузии не без помощи настоявших кормильцев – так уже не один десяток лет там называют тракторы «Беларус», которые бережно помогают убирать урожай. А мы на неделе задали несколько вопросов премьер-министру Молдовы Павлу Филипу.

Господин премьер-министр. Вы человек невероятно мужественный, вы возглавили правительство в очень непростой для страны период. Это, наверное, и для вас было не очень простое решение. И вообще Молдова фактически взяла курс на евроинтеграцию. Но есть и другая политическая сила. Фактически вы придерживаетесь европейского курса, глава государства, президент Молдовы придерживается курса на евро-азиатскую интеграцию, смотрит на Восток. Но вот едины и вы, и глава государства, по-моему, в одном. Может, не в одном, а в главном для нас – у вас совершенно одинаковые взгляды на отношения с Беларусью. Это правда?

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:

Допускается очень большая ошибка в обществе. И нужно признать, что эту проблему создают политики на своем уровне, потому что есть попытка разделения населения. И очень часто задают вопросы людям: «а вы за евроинтеграцию или вы за интеграцию в Евразийский союз?» «Вы за отношения с Европой или вы за отношения с Россией?» Совершенно неправильные вопросы. Более того, я считаю, что не то, что неправильные вопросы, а вопросы, которые разделяют еще глубже общество и приносят только вред. Мы просто хотим внедрить европейские стандарты. В то же время мы открыты для всех. И вот даже наши отношения с Беларусью являются очень наглядным примером, у нас очень хорошие отношения. Наблюдается рост в товарообороте.

А Беларусь в этом смысле очень показательна, в смысле Востока и Запада. Беларусь и на Востоке, и на Западе называют «мостом между Европой и Азией».

Павел Филип:

Мы со всеми хотим жить хорошо, мы хотим иметь хорошие отношения со всеми. И мы для этого прикладываем максимум усилий. Всем известно: у нас временами обострялись отношения с Российской Федерацией, и несколько раз Российская Федерация вводила эмбарго на экспорт вина, продовольственной продукции, фруктов, овощей. В период, когда у нас опять появился этот запрет, белорусский рынок был открыт для нас. И я (я говорю от имени всего молдавского народа), вот это корректное отношение в сотрудничестве между Республикой Молдова и Беларусью мы всегда будем ценить. И мы за это благодарны. Вот это я и сказал Александру Григорьевичу Лукашенко. Спасибо за его конструктивную позицию в наших отношениях.

Поделюсь таким впечатлением своим. На днях я листал журнал о вкусной полезной пище. Одно из идеальнейших сочетаний – это хорошее качественное красное вино и хороший сыр. Действительно наши экономики взаимодополняемы: у вас есть прекрасное вино, у нас есть прекрасный сыр. И ваши фотографии с бокалом вина на выставке «БелАгро» уже обошли интернет. А сыр пробовали?

Павел Филип:

Да, я пробовал сыр. Более того, я хочу сказать, что на молдавском рынке присутствует молочная продукция, которая производится в Беларуси, пользуется очень хорошим спросом. И она входит в такую нишу высококачественных товаров. Есть очень много важных и интересных проектов. Мы общались, например, по поводу лекарственных препаратов. Уже 108 наименований лекарств зарегистрировано в нашем регистре и уже продается в Молдове. Еще около 36, по-моему, сейчас проходит период регистрации. Потому что мы тоже умеем считать деньги.

Но лучше, господин премьер-министр, не болеть, а для этого нужно красное вино и сыр хороший.

Павел Филип:

Совершенно верно.

Вы в недавнем прошлом возглавляли Министерство информационных технологий, если я правильно понимаю. И наверняка неслучайно заглянули в наш Парк высоких технологий. Нашли, где можно друг другу плечо подставить?

Павел Филип:

Я знал очень много о модели IT, по которой прошла Республика Беларусь, потому что я занимался несколько лет и отвечал за эту отрасль. И можно сказать, что я просто провел минуты счастья, будучи в этом Парке высоких технологий, потому что и мы сейчас открыли такой же центр в Кишиневе. Эта отрасль рекомендуется для небольших стран, какой является Республика Молдова, потому что мы должны ориентироваться на отрасль, которая приносит высокую добавленную стоимость.